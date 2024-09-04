ГАИ усилила контроль за дачниками

Стало известно, что с сентября усилен контроль в отношении использования и регистрации прицепов, а также введены штрафы для нарушителей правил их эксплуатации и регистрации.

После покупки прицепа его в десятидневный срок нужно зарегистрировать (статья 12.1 КоАП). В случае нарушения сроков регистрации на его владельца будет наложен штраф от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 5 тысяч рублей. Кроме того, водитель может лишиться прав на срок до 3 месяцев.

В случае, если прицеп зарегистрирован, но у водителя при проверке не оказалось при себе документов на него, последуют санкции. Это может быть предупреждение или штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ). Также прицеп может быть эвакуирован на штрафстоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП РФ).

Нужно помнить и про соблюдение скоростного режима — автомобили с прицепом обязаны двигаться на 20 километров в час медленнее. За неисправные габаритные огни прицепа полагается штраф — 500 рублей.

При наличии прицепа автовладельцы должны проверить категорию своих прав. Если прицеп относится к лёгким, весом до 750 килограммов, специальная подкатегория «Е» не требуется. Однако, для более тяжелых прицепов нужна соответствующая категория прав.