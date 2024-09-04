Эксперт рассказал, стоит ли менять моторное масло чаще регламента

Эксперты рассказали о том, стоит ли производить замену масла в автомобиле чаще, чем рекомендовано производителем, например при пробеге в 7 500 километров.

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Эксперты говорят о том, что замена технических жидкостей должна производиться согласно рекомендуемым значениям, установленным производителем. Все дело в том, что все технические инструкции по эксплуатации транспортных средств утверждаются производителем только после того, как автомобиль прошел тестовые испытания, в число которых входят и интервалы пробега автомобиля, после которых рекомендуется производить замену масла.

Также эксперты говорят о том, что замена технических жидкостей ранее установленного минимального пробега не нанесет транспортному средству вреда, но и мощность автомобилю не придаст, это попросту пустая трата денег.

При этом эксперты заостряют внимание на том, что кроме замены масла и других технических жидкостей в автомобиле, во время проведения технического обслуживания, рекомендуется производить не только замену масла, но и свечей зажигания, антифриза, тормозной жидкости, а также выполнять диагностику механизмов и производить их смазку. Таким образом, автовладелец предотвратит скрип дверей и иных механизмов в автомобиле.

Техническое обслуживание должно производиться в полном объеме, только таким образом можно говорить о долговечности и безопасной эксплуатации транспортного средства, в противном случае неисправность основных узлов и компонентов могут привести к аварийной ситуации на дороге. А замена масла в автомобиле, ранее установленного производителем минимального пробега, не имеет в себе смысла и не улучшает динамику разгона, а также не сказывается на мощности транспортного средства.