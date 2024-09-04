"Моторинвест" начал выпуск автомобилей Dongfeng с ДВС

В Липецкой области начали собирать автомобили Dongfeng с ДВС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает сайт "Китайские автомобили". До этого "Моторинвест" выпускал батарейные модели бренда Evolute.

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В прошлом году в рамках запуска сборки кроссовера Evolute i-Sky представители "Моторинвеста" не дали чёткого ответа - может ли на мощностях завода начаться производство машин с ДВС, отметив, что всё зависит от ситуации на рынке. Судя по всему, пишет источник, ситуация поменялась.

На данный момент под Липецком выпускаются кроссоверы DFSK 500 и DFSK ix5. Последний до весны 2024 года собирался по заказу "Моторинвеста" на мощностях калининградского "Автотора". Переезд на "Моторинвест" вполне логичен: ix5 пока осваивают, а DFSK 500 в какой-то мере уже освоен, ведь кроссовер является аналогом с ДВС другой модели - Evolute i-Joy.

Ранее "РГ" рассказывала, что DFSK 500 до конца сентября продают с хорошей скидкой.