В РСА фиксируют тенденцию к снижению средней премии по ОСАГО такси

В Российском союзе автостраховщиков фиксируют тенденцию к снижению средней премии по ОСАГО такси. Об этом президент РСА Евгений Уфимцев рассказал на круглом столе в пресс-центре "Известий". Он отметил, что сейчас в месяц оформляется около 27 тыс. договоров ОСАГО Такси. Средняя премия по обязательной автогражданке для этой категории транспорта снижается. В начале года она составляла 26 тыс. рублей, а сейчас этот показатель упал до 24 900 рублей, отметил Уфимцев. Сейчас таксистам доступны и "короткие" полисы ОСАГО, сроком от 1 дня до 3 месяцев.