Chery подняла цены на самый доступный и самый дорогой кроссоверы

Марка Chery, пожалуй, чаще других «жонглирует» ценами на свои автомобили: логично предположить, что это позволяет компании регулировать спрос между спросом и предложением. Нынешняя корректировка, о которой выяснило издание «Автоновости дня», оказалась довольно существенной.

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Флагманский Chery Tiggo 8 Pro Max лишился прямых скидок на сумму 120 000 рублей. Но это касается лишь базовых вариантов — с передним приводом и в начальных комплектациях Elite и Dreamline. Без фирменного дисконта вышеупомянутые версии отныне стоят 3 200 000 и 3 450 000 рублей, соответственно.

Что касается компактного Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition, который открывает гамму моделей китайской марки, то для него скидка сохранилась, но стала меньше на 30 000 рублей. В итоге, чтобы завладеть таким вседорожником, нужно отдать минимум 1 850 000, сообщает издание «Автоновости дня».

Кстати: «В ближайшее время, ориентировочно, в октябре ожидается запуск обновленного Tiggo 4 PRO, который будет отличаться более интересным дизайном в стилистике старших моделей», — рассказал редакции Quto Дмитрий Максимов, директор бренда Chery.

Ранее редакция Quto выяснила, что седан Chery Arrizo 8 стал доступнее для российских покупателей: его минимальная цена снизилась на весьма внушительную сумму.