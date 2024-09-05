В России снова подорожали две модели Geely

Две модели Geely подорожали в России. Речь идет о кроссовере Atlas Pro и седане Emgrand, прибавивших по всех комплектациях по 20 тысяч рублей. Новые цены Atlas Pro — 2 798 990—3 428 990 рублей, Emgrand — 2 059 990 —2 539 990 рублей.

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Компания Geely в начале сентября подняла цены на две модели в России. Как выяснили «Автоновости дня» во время регулярного мониторинга прайс-листов китайского бренда, кроссовер Atlas Pro и седан Emgrand подорожали на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь цены на Atlas Pro варьируются от 2 798 990 до 3 428 990 рублей, на Emgrand — от 2 059 990 до 2 539 990 рублей.

Кроссовер Geely Atlas Pro продается в России с сентября 2021 года. Сначала он был доступен только с гибридной силовой установкой на базе 177-сильного бензинового турбомотора 1.5 от Geely Coolray. Затем в гамму добавили переднеприводную версию с «четверкой» 1.5 мощностью 150 лошадиных сил и классическим шестидиапазонным автоматом.

Emgrand вышел на рынок в ноябре 2023 года и стал первым седаном в российской линейке Geely. Его предлагают в четырех комплектациях — Standard, Comfort, Luxury, и Flagship, с «атмосферником» 1.5 мощностью 122 лошадиные силы, пятиступенчатой «механикой» или гидромеханическим шестидиапазонным автоматом.