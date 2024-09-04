Глава Якутии посетовал на плохое содержание дорог

Глава Республики Саха Айсен Николаев накануне на Восточном экономическом форуме рассказал, что по причине того, что в последние годы снижаются нормативы содержания дорог, их состояние значительно ухудшается.

«Этим летом мы впервые останавливали движение, потому что машины не могли проехать. Мы так из круглогодичных в зимники их превратим, а это дороги жизни для нас, других путей нет. Регион развивается, становится больше машин, в том числе большегрузов. Это повод Минтрансу этим [вопросом] заняться», – подчеркнул А. Николаев.

Обеспечение транспортной доступности вообще стало одной из центральных тем выступления главы региона. Так, он напомнил о необходимости возведения моста через реку Лену, который бы обеспечил круглогодичный сквозной проезд от городов Восточной Сибири через Якутию и Магадан на Охотское море.

«Федеральные дороги с серьезными разрывами, а самый значительный – в районе Якутска – отсутствует мостовой переход. Мост даже не самой Якутии нужен, а всей Восточной Сибири и Дальнему Востоку. Сейчас мы соединены железной и автодорогой, которая пролегает в 200 км от китайско-российской границы, а несколько тысяч километров на север вообще ничего нет, кроме аэропортов. Этот проект уже получил поддержку президента и, наконец, мы его вместе с Минтрансом с трудом, преодолевая сопротивление в некоторых кабинетах, реально начинаем строить, и надеемся, что в этом десятилетии мост появится», – добавил А. Николаев.

Ленский мост в Якутии соединит 3 федеральные дороги, 5 региональных, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, международный аэропорт, речной порт, повысит транспортную доступность в республике более чем в четыре раза – с 20 до 87%.