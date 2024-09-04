Представлен обновленный Volvo XC90

Ему изменили дизайн, архитектуру салона и улучшили оснащение — в том числе добавили мультимедиа последней генерации и перекалибровали подвеску. Все модификации XC90 теперь гибридные: в их числе «умеренные» B5, B6 и заряжаемая T8.

© Volvo

Кроссовер XC90 очень важен для Volvo, поэтому обновлять его пришлось осторожно, под девизом: лишь бы не испортить.

Внешность стала более современной, с заимствованием некоторых решений у электрических EX90 и EX30. Но ещё сильнее преобразился салон. Тут и подчеркнуто горизонтальная архитектура передней панели, и дополнительный отсек на центральной консоли, и декоративные панели, для отделки которых использованы премиальные рециклированные материалы.

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

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Ещё одно новшество — дисплей мультимедийной системы диагональю 11,2 дюйма с увеличенной на 21 процент плотностью пикселей. На домашнем экране отныне отображаются часто используемые приложение и функции: карты, звонки, выбор ездового профиля. Кроме того, есть контекстная панель, иконки на которой меняются в зависимости от ситуации. Например, при движении на парковочных скоростях там появляется кнопка активации камер кругового обзора.

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

В техническом плане XC90 изменился несильно. Базовая подвеска настроена на больший комфорт, за доплату по-прежнему доступны адаптивные пневмостойки с возможностью регулировки дорожного просвета. На высокой скорости кроссовер будет приседать на 20 миллиметров, а на бездорожье подниматься на 40. Вдобавок улучшена шумоизоляция, а гамма силовых установок целиком электрифицирована и обходится без дизелей.

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Заявлены умеренные гибриды B5 и B6 (в нынешнем виде они развивают 250/300 л.с. и 360/420 Нм), а также PHEV-версия T8 (456 л.с., 709 Нм). На электротяге топовый XC90 сможет проезжать больше 70 километров, а его общий запас хода превышает 800 километров. Расход в комбинированном цикле с полностью заряженной батареей — 1,2—1,6 литра. До ста такой кроссовер разгоняется за 5,4 секунды, максимальная скорость ограничена 180 километрами в час.