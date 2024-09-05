Директор «Яндекс Такси» пообещал подорожание услуги «на десятки процентов»

«Яндекс Такси»: к концу года нехватка достигнет 130 000 водителей. Как сообщает РБК, такой прогноз озвучил директор по корпоративным отношениям «Яндекс Такси» Антон Петраков, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Дефицит кадров, провоцируюющий рост цен, возник по причине ужесточения миграционной политики и регулирования деятельности такси.

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Господин Петраков считает, что отрасли поможет упрощение некоторых правил:

«Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования», — отметил официальный представитель агрегатора.

К решению проблемы подключены отвечающие за таксомоторную отрасль регуляторы. Если сейчас оставить вопрос нерешённым, в часы-пик будет наблюдатся нехватка машин во многих городах, что, в свою очередь, заставит алгоритмы повышать стоимость поездок.

Между тем, в РФ спрогнозирован рост количества нелегальных таксистов. С 1 сентября 2024 года водители такси обязаны страховать своих пассажиров. Специально для этого были созданы полисы страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).