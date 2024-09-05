Тюнинг-ателье из Японии представило Toyota Land Cruiser Prado Wald

Тюнинг-ателье Wald из Японии представило своё видение нового Prado, он же Land Cruiser 250. Для внедорожника подготовили два комплекта доработок, один из которых - версия для шоссе, второй - для дорог за пределами асфальта.

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Модификации различаются только высотой дорожного просвета, дизайном колёсных дисков и типом шин - для "вседорожника" предусмотрены "зубастые" покрышки, для шоссейной версии - низкопрофильная резина.

В комплект, судя по предоставленным фото проекта, на котором "Прадо" показан только спереди, вошли: модифицированный передний бампер, другой капот с дополнительным воздухозаборником над решёткой, расширители колёсных арок, пакет "антихром", спойлер и накладку на рейлинги у основания лобового стекла.

Релиз всего комплекта Wild Tuning от Wald состоится в ближайшее время.