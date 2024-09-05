Эксперт прокомментировал новый закон о страховании таксистов

С 1 сентября вступило в силу требование закона о том, чтобы таксисты страховали свою ответственность перед пассажирами. До сих пор такое требование распространялось только на владельцев автобусов и прочих многоместных средств перевозки людей.

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Теперь ситуация изменилась. По словам главы Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, закон затрагивает не только водителей такси, но и пассажиров, пострадавших в других авариях с общественным транспортом. Кто будет платить за причиненный ущерб? Ведь речь идет об увеличении лимита выплат в четыре раза и покрытии ущерба от всех неприятностей, которые могут произойти с пассажиром во время передвижения автомобиля. Упал с сиденья во время резкого торможения, стукнулся головой, прищемил палец при закрытии двери - все это должен оплачивать страховщик.

- Закон запущен и работает нормально, - говорит Евгений Уфимцев. - Мы готовы менять методологические технологии, чтобы это было удобно всем, в том числе для таксомоторного сообщества.

Не каждый водитель, который хочет работать в такси, получит такое право. Он должен зарегистрироваться самозанятым или устроиться в таксопарк

Он напомнил, что для начала союз реализовывал с "Яндексом" продажу коротких полисов. Средняя цена на один-два дня составила 134 рубля. По коротким полисам ОСГОП пока такой механизм не может быть реализован. Он не предусмотрен законодательством. Но сейчас идет работа над этим, и возможные механизмы просчитываются.

Увы, но расчеты страховщиков не всегда соответствуют данным тех, кто участвует в рынке. В итоге происходят некоторые перегибы на местах. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, количество отказов таксистам в страховании по ОСАГО снизилось. Если в 2021 году было 97 процентов отказов, то за первое полугодие этого года 54 процента отказов. Возможно, сработало соглашение с Уфимцевым. Есть факты страхования, когда не доказано, что водитель - перевозчик. Замена автомобиля, к сожалению, не предусмотрена в ОСАГО. У "Яндекса" можно купить полис ОСАГО на один-два дня. В итоге региональные власти при выдаче разрешения на работу в такси заходят в РСА, видят отсутствие полисов ОСАГО и отказывают в выдаче разрешения.

В общем есть еще серьезные проблемы в реализации этого закона.

Но главные из них - сами формулировки закона. Дело в том, что не каждый водитель, который хочет работать в такси, сможет получить такое право. Он должен для начала зарегистрироваться самозанятым либо устроиться в таксопарк.

И в том, и в другом случае к нему возникают вопросы. Во-первых, он должен выехать на линию на машине, которая прошла техосмотр, во-вторых, он сам должен пройти медицинский контроль перед выездом. И с тем, и с другим есть проблемы.

Водитель выезжает из двора, где он живет. Где он проверит свою машину?

Где он проверит себя на такие допуски? Телемедицина была разрешена только в прошлом году. Однако с того времени не успела развиться настолько, чтобы ей пользовался каждый водитель такси.

Кроме того, есть и другая серьезная проблема: у нас не хватает врачей-терапевтов. Кто будет проверять водителей дистанционно?

Нет ответа на этот вопрос. А речь идет о таксистах, которые перевозят пассажиров, - иногда с детьми, на большие расстояния.

В общем, даже введение страхования ответственности водителей перед пассажирами не сыграет большой роли в наведении порядка среди таксистов, чтобы те оказывали безопасные услуги.