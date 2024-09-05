Урал показал «злой» арктический тягач на шинах низкого давления

Уральский завод представил шестиколесный седельный тягач «Урал-Арктика». Грузовик получил «злой» экстерьер и шины низкого давления. Новый автомобиль инженеры предприятия разработали совместно с учеными Южно-Уральского государственного университета и Московского государственного технического университета им. Баумана. Серийное производство вездеходов планируют наладить к концу следующего года.

© Motor.ru

«Урал-Арктика» получил колесную формулу 6x6, турбодизельную силовую установку мощностью 310 лошадиных сил, а также девятиступенчатую «механику», понижающую передачу, блокировки дифференциалов и опытную каркасно-панельную кабину. «Злой» внешний вид вездеходу создатели придали за счет черного бампера и пластиковых накладок на фарах.

© Уральский Завод Спецтехники

© Уральский Завод Спецтехники

© Уральский Завод Спецтехники

На опубликованных фотографиях новый тягач обут в дорожные покрышки. Однако в арктических и других экстремальных условиях машина будет эксплуатироваться на шинах низкого давления. Пилотный образец автозавод Урал построил в коллаборации с учеными и специалистами компании УЗСТ, которые разработали для автомобиля краново-манипуляторную установку. Серийное производство тягача начнется до конца 2025 года.

В конце августа стало известно, что будущие грузовики Уральского завода получит мосты отечественного производства. При этом кабины для машин будут привозить из Китая.