Эксперт объяснил, почему автогиганты сворачивают производство в Старой Европе

Немецкий концерн Volkswagen рассматривает возможность сделать беспрецедентный шаг - закрытие ряда заводов в Германии для того, чтобы сократить производственные издержки. А также отзыва обязательств по несокращению рабочей силы до 2029 года.

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Короче, это обернется Германии тем, что тысячи сотрудников автоконцерна окажутся на улице. Возможно с большой компенсацией. Но экономика государства пострадает. Ведь свое производство автогигант переведет в другие страны. И с таким исходом производств Европа сталкивается уже не раз.

Как рассказал "РГ" автообозреватель Игорь Моржаретто, Европа реально отстала от Китая в сфере электромобилизации и гибридизации машин. Китай оказался номер один в мире. В этом смысле европейские марки остались позади.

Почему умер город моторов Детройт? Профсоюзы стали его душителями. Они затребовали таких компенсаций, что производители автотранспорта ушли

- Это "Проклятие 10 миллионов", - говорит Игорь Моржаретто. - Есть такой ненаучный термин. Как только компания достигает планки продажи в 10 миллионов товаров - сразу начинаются проблемы. То же самое случилось с GM в США и Nissan.

Кроме того, сыграли здесь свою роль европейские чиновники, которые увлеклись "зеленой темой" - внедрением

электротранспорта, дешевой энергетики и прочего. С дешевой энергетикой не получилось. Стоимость электроэнергии в этих странах растет. Добывать электроэнергию после сокращения поставок газа и нефти из России - неоткуда.

Но политика уже ориентирована на запрещение двигателей внутреннего сгорания и производство электромобилей при отсутствии ресурсов. Вот тут и получается интересная коллизия.

С одной стороны, Европа развивала отношения с Китаем, передавала им технологии производства автомобилей. С другой стороны, Китай развивал производство электромобилей на базе поставляемых Европой проектов. В итоге проект Китая оказался более успешным. И тому тоже есть объяснения. Редкоземельные металлы, которые необходимы для производства батарей, более распространены и успешно добываются в Поднебесной. У всех остальных стран остается зависимость от их поставки. Электромобиль без батареи не построишь.

В итоге, как пояснил Игорь Моржаретто, погнавшись за Китаем, европейские автоконцерны потратили большие деньги. И там не догнали, и производство машин с двигателем внутреннего сгорания уменьшили. Даже тот же "Фольксваген" обратился к китайским фирмам за предоставлением платформы для электромобиля.

Кроме того, масла в огонь подлили европейские чиновники, которые потребовали массовую электрифизацию транспорта. А это очень накладно. Еще десять лет назад европейские производители начали переводить свой бизнес в страны Восточной Европы.

Дешевле рабочая сила, меньше социальных гарантий, которые производство должно обеспечивать. Тут, кстати, уместно напомнить, почему умер город моторов Детройт. Профсоюзы стали его душителями. Они затребовали таких денег и компенсаций, что производители автотранспорта не выдержали - и ушли.

Комментарий

Егор Васильев, автоэксперт:

- Немецкий автопром слишком долго существовал в комфортных условиях тотального лидерства на мировом рынке. И, похоже, что расслабился, считая себя неуязвимым от любых попыток пошатнуть его доминирование. Первым тревожным звонком был дизельгейт, в результате которого на Volkswagen были наложены суровые санкции и он оказался в роли глобального разрушителя природы с очень неприятными финансовыми и репутационными потерями.

Видимо, оказавшись под прессом зеленой повестки, был активирован переход на электрическую мобильность. Однако сама концепция электрокаров от Volkswagen оказалась неудачной. Во-первых, переход на выпуск "зеленых" авто потребовал серьезных инвестиций, которые оказались тяжелым грузом для компании, даже несмотря на помощь государства. Во-вторых, предложенная модель электрической мобильности не учитывала изменений в общественном сознании и в экономической ситуации в Европе. Новые электрокары по сути создавались по принципу суперкаров с ДВС. Много мощности и динамики и никакой экономии.

Машины получались и дорогими, и неудобными в эксплуатации. Даже несмотря на развитую сеть зарядных станций. Все это совпало с неудачным переходом Европы на возобновляемые источники энергии. Электричество стало дорожать. Кроме того, в Европу прекратились поставки российского трубопроводного природного газа.

В Европу стали массово завозиться электрокары из Китая, цена которых в среднем была на 30 процентов ниже европейцев. Причем их качество как минимум не хуже. А по факту в области электрических технологий мобильности Китай обошел Европу и продолжает ускорять исследования в области альтернативных источников энергии. Да и по целому ряду компонентов именно Китай является поставщиком комплектующих для немецкого автопрома. Что ставит последний в зависимое положение от прихотей восточного соседа.

В результате тот же Volkswagen оказался в ситуации, при которой единственным способом сохранить свою жизнь оказалось сокращение производства и закрытие заводов. Правда, это приведет не только к уменьшению издержек, но и к снижению потенциальной прибыли, если ситуация изменится в лучшую сторону. Так что скорее всего на примере Volkswagen мы наблюдаем начало упадка европейского автопрома.