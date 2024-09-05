Volvo представила рестайлинговый кроссовер XC90. Автомобиль сняли на фото

Volvo уже через несколько лет должна полностью перейти на выпуск электрокаров, но пока что-то складывается не так, как видится в радужных фантазиях политиков и топ-менеджеров. Заменой XC90 должен стать EX90, который начали поставлять клиентам лишь спустя два года! И на этом фоне краха мечтаний XC90 решено оставить в строю.

Это второй рестайлинг для флагмана - первый случился в 2019 году. Новая версия выполнена в стилистике электрического аналога с поправкой на необходимость - наличие решётки радиатора, формы фар и фонарей у автомобилей похожи, но графика иная. Ещё одна малозаметная деталь, которая разделяет кроссоверы - ручки дверей, которые у XC90 сделаны невыдвижными, а по старинке - под естественный хват.

Фото: Пресс-служба Volvo

В салоне появилась новая мультимедиа с увеличенной на два дюйма диагональю экрана - до 11,2 дюйма, поэтому она теперь выступает за линию торпедо. Пересмотрели дефлекторы, компоновку центрального тоннеля, который получил беспроводную зарядку, отсек под мелкие предметы, дополнительный подстаканник.

Фото: Пресс-служба Volvo

По моторам Volvo XC90 2025 модельного года практические ничем не отличается от предшественника. В Европе кроссовер представлен с флагманской подзаряжаемой установкой с ДВС мощностью 310 л.с. и электромотором мощностью 145 л.с. на задней оси. У такого варианта увеличена ёмкость аккумулятора, поэтому запас хода на электротяге чуть вырос - до 63 км по циклу WLTP (полная автономность - свыше 800 км). Эта модификация является самой дорогой: в Германии за неё назначили цену в 87 500 евро.

На других рынках также доступны мягкие гибриды B5 и B6 мощностью 350 и 300 л.с. с муфтой подключения задних колёс. В США цены на них стартуют от 58 500 долларов.

Продажи рестайлингового Volvo XC90 стартуют до конца года.