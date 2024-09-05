У автомобилистов появится новое полезное приложение

В «Сбербанк Онлайн» появится экосистема для владельцев автомобилей.

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«Если вы автовладелец, вы сможете зайти в «Сбербанк Онлайн» и решить все свои вопросы, связанные с автомобилем, в одном месте. Рассчитать страховку, оплатить платную дорогу, узнать, как сэкономить на содержании, рассчитать актуальную стоимость вашего авто, продать его и купить новое, зарегистрировать и многое другое», — заявила Наталья Русова, директор подразделения «Авто» Сбербанка.

Ранее стало известно, что для автовладельцев появился удобный способ записаться на ремонт автомобиля — это можно будет сделать через приложение или сайт сервиса «СберАвто». И нельзя исключать, что этот функционал появится и в приложении «Сбербанк Онлайн».

В приложении (и на сайте) «СберАвто» сейчас можно выбрать вариант обслуживания своего автомобиля из списка, предложенного личным помощником, а затем зафиксировать стоимость работ и записаться на удобные дату и время. Всё это — полностью онлайн.

И продолжая тему современных технологий. Редакция Quto, изучила плюсы и минусы использования смартфонов вместо традиционных автомобильных ключей. Это удобно, но есть опасные риски!