У Volkswagen есть немного времени, чтобы спасти себя

Ситуация с Volkswagen вызвала напряжение во всей Европе. Финансовый директор VW Арно Антлиц во время встречи с рабочими в штаб-квартире в Вольфсбурге заявил собранию из 25 тысяч рабочих, что им необходимо совместно с руководством сократить расходы, чтобы помочь бренду пережить тяжёлые времена. По его словам, у компании есть «один, может быть, два» года, чтобы сократить расходы и скорректировать объемы производства.

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Под крики рабочих «Auf Wiedersehen» («до свидания») Антлиц объяснял, что европейский рынок так и не смог восстановиться после пандемии. Дефицит спроса компании — примерно полмиллиона автомобилей, что эквивалентно двум заводам.

Перспектива закрытия производственных площадок одной из крупнейших компаний ФРГ вызвала опасения не только в самой Германии, но и во всей Европе, где автопроизводители также столкнулись с низким экспортным спросом и высокими издержками.

За несколько дней, прошедших с момента объявления возможного закрытия нескольких заводов Volkswagen, с руководством и производственным советом концерна встретился канцлер Германии Олаф Шольц. Результатом стало согласие его кабинета на налоговые льготы, возможно даже в виде налогового вычета, для повышения спроса на электромобили.

Всё это не радует профсоюз, руководство которого не исключает забастовок, чтобы избежать закрытия заводов. Но глава Volkswagen Group пока твёрд в своих решениях и заметил, что потеря нескольких рабочих мест сейчас поможет избежать провала завтра.