Эксперт рассказал, о чем совсем забывают россияне, скупая китайские машины

Россияне активно скупают китайские машины. Однако мало кто задумывается о том, с какими проблемами можно столкнуться в самое ближайшее время. Эксперты портала "Автовзгляд" объяснили, что самая главная сложность - это ремонт автомобилей.

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Дело в том, что не хватает запчастей, в том числе для обеспечения гарантийных обязательств. Нет и толковых ремонтников моделей из КНР.

Кроме того, предупреждают специалисты, поток тех же деталей может скоро и вовсе иссякнуть из-за того, что некоторые китайские банки отказываются проводить транзакции с российскими. Вопрос локализации производства в РФ также актуален - лишь малая часть брендов сейчас производит машины в нашей стране.

Представители ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) уверены, что многие китайские марки покинут российский рынок, оставив россиян ни с чем.

Так что, как отмечают эксперты портала, можно задуматься о приобретении машины с пробегом. Благо вариантов на вторичке много.

Напомним, китайские автомобили занимают 56% российского рынка новых автомобилей, это показатель растет три года подряд. При этом 57 брендов из КНР на данный момент представлено на российском рынке.

А накануне стало известно, что за год средняя стоимость оригинальных запчастей для автомобилей китайских брендов выросла на 45%.

Кроме того, не так давно был проведен опрос россиян. 41% респондентов считают, что китайский автопром предлагает широкий выбор моделей, среди которых можно найти достойный автомобиль.