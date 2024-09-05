"Автоваз" закладывает более 45 млрд рублей инвестиций в производство ежегодно

"Автоваз" планирует ежегодно выделять более 45 млрд рублей на инвестиции в производство до 2030 года. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак на сессии "Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?" на ВЭФ.

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"В рамках нашего специального инвестиционного контракта "Автоваз" за несколько предыдущих лет проинвестировал 78 млрд рублей. Сейчас мы очень существенно, вот последний год и наши планы до 2030 года, мы очень существенно нарастили инвестиционную программу. Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 млрд рублей каждый год", - сказал он.

Как сообщал ранее президент "Автоваза" Максим Соколов, инвестпрограмма компании в 2024 году составит около 50 млрд рублей.