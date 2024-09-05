Гоночная версия Nissan Silvia S15 для RDS GP получила новый тюнинг

Лет 5-7 назад казалось, что на Nissan Silvia ездит минимум половина гонщиков RDS. Но на наших страницах Silvia не появлялась уже несколько лет, и неспроста: сейчас этот автомобиль стал гораздо более редким в гонках. Впрочем, такие машины в дрифте еще есть – например, Silvia S15 пилота RDS GP Дмитрия Ермохина.

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Дмитрий Ермохин выступает в дрифте с 2008 года и за это время собрал внушительную коллекцию титулов, кубков и медалей. И весь этот путь он прошел вместе с Nissan Silvia в кузове S15. Машина изначально была выбрана им для обычной езды по городу. Купе на тот момент стоило адекватных денег, да и просто нравилось, как и многим по сей день. Silvia была привезена из Японии, а помог ее привезти Гоча Чивчян – в те времена они с Аркадием Цареградцевым ввозили автомобили из Страны восходящего солнца. Сначала Silvia стала для Дмитрия автомобилем на каждый день, а затем – началом глобального проекта, который до сих пор помогает ему участвовать в соревнованиях.

Снаружи

Формы «пятнадцатой» Сильвии прекрасны изначально. А этот экземпляр еще и одет в копию widebody-обвеса Rocket Bunny, изготовленную из стеклопластика специально под эту машину. Изготовление обвеса в индивидуальном порядке позволило заодно доработать его, изменив геометрию передних и задних крыльев. Облик машины дополняют знаменитые колеса Rays Volk Racing TE37.

Внутри﻿

В салоне, как и положено гоночному болиду, Silvia сохранила лишь классический спортивный набор: каркас безопасности Terminal Motorsport, водительский ковш Sparco, пятиточечные ремни безопасности Sparco и руль OMP. Торпедо изготовлено из карбона, в него установлена электронная приборная панель eDash, дополнительная панель управления периферийными устройствами eDash keypad и модуль распределения питания eDash PDM. Внедрена система пожаротушения механического типа.

Железо

Многие хотели бы услышать рассказ о том, как доработали штатный мотор SR20DET. Однако здесь история делает крутой поворот: родной ниссановский двигатель заменен на тойотовский трехлитровый 2JZ-GTE. Да, рядная «четверка» уступила место «шестерке», зато мощностью 820 л.с.

Чтобы изначальные 330 л.с. «джейзета» превратились в 820, были установлены:

кованые поршни CP pistons,кованые шатуны Manley,турбина Precision Turbo 6266 gen 2,бугели коленвала Titan Motorsport,клапанные пружины и тарелки клапанов Power Division GSC,топливные форсунки Injector Dynamics id 1700,топливный насос Walbro,топливный бак Fuel Safe,кастомный впускной коллектор, воздушный фильтр нулевого сопротивления,дроссель 90 мм,кастомная выпускная система с коллектором от Shabanov Brothers.

Система охлаждения состоит из радиатора и одного большого вентилятора, перенесенных в заднюю часть автомобиля. Используется большой интеркулер для охлаждения воздуха от огромной турбины. Топливная система включает в себя топливный бак Fuel Safe с топливной станцией Radium и форсунки Injector Dynamics id 1700. Все топливные магистрали выполнены из тефлона, так как машина работает на спиртовом топливе BRF Racing 109X. Система охлаждения собрана на алюминиевых трубках.

В качестве ЭБУ выбран Link G4X Fury, салонная и моторная проводка MilSpec. Мощность двигателя настроена на отметку 820 л.с., а крутящий момент в такой конфигурации составляет 900 Нм.

Пару мотору составляет секвентальная 4-ступенчатая коробка передач Gearset с трехдисковым керамическим сцеплением OS Giken R3C. Система выжима сцепления – от Tilton. Мощность от мотора на колеса передают алюминиевый кардан, усиленные кастомные приводы и, конечно же, редуктор Winters. Тормозная система выполнена на гидроцилиндрах Tilton, установлены суппорты Brembo и гоночные колодки Endless. В тормозной системе тоже используются тефлоновые магистрали. Гидроручник – от Dk Lab.

Вся подвеска собрана на жестких шарнирных соединениях. На передней оси установлены кулаки и нижние рычаги собственного производства, остальные передние рычаги – от фирмы DC, сзади установлены рычаги N1 и кулак Мax, а амортизаторы – DG-5 по кругу.

RDS GP

В сезоне 2024 Дмитрий Ермохин выступает за команду АВТОБАН AIMOL. Пять этапов Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 уже состоялись, но впереди еще два этапа чемпионата, где вы можете увидеть эту машину в действии:

7-8 сентября в Красноярске на трассе «Красное кольцо».21-22 сентября в Санкт-Петербурге на трассе IGORA DRIVE.