ОСАГО захотели сделать дороже на треть

Страховые компании в России рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30 процентов до конца текущего года. Об этом рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национальном автомобильном союзе» (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, страховщики планируют продвинуть такое решение через свою отраслевую организацию. При этом он отметил, что однозначно нельзя назвать сроки принятия такого решения, поскольку для него требуется решение Центробанка.

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Шапарин уточнил, что рост стоимости практически на треть объясняется расчетами страховщиков относительно темпов роста стоимости запасных частей и услуг сервиса. Он также указал, что страховщики пошли через изменение коэффициентов, на которые умножается базовая ставка ОСАГО.