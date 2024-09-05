АвтоВАЗ рассказал, когда запустит производство электрического Lada e-Largus

Компания АвтоВАЗ придерживается ранее озвученных сроков, и e-Largus встанет на конвейер "Лада Ижевск" в конце сентября. Планы подтвердил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

© Российская Газета

Правда, есть одно но: ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил о запуске электрического "Ларгуса" в третьем квартале, то есть по факту до конца сентября, но дал конкретику - летом.

Lada e-Largus будет высоколокализованным отечественным электрокаром. Ранее "РГ" рассказывала, что поставками аккумуляторов займётся компания "Системы автономной энергии" (САЭ), входящая в состав ГК "Итэлма". Однако производителем внутренних ячеек выступает КНР - локализация этого элемента должна быть выполнена в течение двух лет.

Известно, что для е-Ларгуса предусмотрены батареи в двух вариантах ёмкости - 45.7 и 61 кВт•ч. Пока заявлен запас хода до 390 км по оптимистичному китайскому циклу NEDC.

Производством силовой установки мощностью 150 л.с. в пике может заняться холдинг ТВЭЛ.