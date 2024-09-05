АвтоВАЗ назвал сроки начала серийного производства электрического е-Largus

Компания АвтоВАЗ сообщила, что серийное производство электромобиля Lada е-Largus начнется в сентябре 2024 года на автозаводе в Ижевске. Об этом в интервью информационному агентству РИА Новости заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громака в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

Громак сообщил, что сборку электрокара е-Largus запустят на ижевской площадке в конце сентября нынешнего года. По словам топ-менеджера, батарейный универсал получит высокий уровень локализации компонентов.

В основе Lada е-Largus лежит классический универсал, который снабдили электромотором, редуктором, а также силовой электроникой и тяговым аккумулятором. По предварительным данным, максимальная скорость батарейной модели составит 145 километров в час. В планах у АвтоВАЗа наладить производство машин в двух категориях: пассажирские и коммерческие универсалы. Они будут отличаться модификациями с разными батареями и грузоподъемностью.

Опытное производство электрического «Ларгуса» началось в декабре прошлого года. На пилотной партии машин инженеры планировали отработать различные сборочные процессы.