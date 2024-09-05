Выяснилось, насколько часто в аварии попадают машины такси

РСА: каждое третье такси становится виновником ДТП.

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Как уточняет Российский союз автостраховщиков, статистика МВД отражает меньшую аварийность таксомоторов. Причина — в разнице подходов: полицейское ведомство фиксирует только аварии, в которых есть раненые и погибшие.

Страховщики отмечают, что выплаты по системе ОСАГО для таксомторов постоянно растёт вот уже как три последних года. Притом можно наблюдать даже среднемесячную динамику: в июне этого года размер компенсации составлял около 93 000 рублей, то по итогам августа величина достигла 100 000.

«При этом мы видим, что снижается средняя премия по ОСАГО для этой категории транспорта. Так, если в начале года средняя премия по годовым полисам ОСАГО для такси составляла 26 000 рублей, то сейчас этот показатель упал до 24 900», — цититирует Quto президент РСА Евгений Уфимцев.

Россиянам пообещали подорожание такси «на десятки процентов». Таксисты выбирают другие отрасли экономики, где действуют менее жёсткие требования.