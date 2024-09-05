Седан Volvo ES90 показался на первых тизерах

«Зелёная» новинка шведской марки, принадлежащей китайскому холдингу Geely, будет представлена в следующем году.

Актуальная четырёхдверка Volvo S90 дебютировала в 2016 году на автосалоне в Детройте (США), а обновление эта модель пережила в 2020-м. Шведская марка решила оставить седаны в линейке, несмотря на то, что всё большей популярностью по всему миру стали пользоваться кроссоверы. Ранее в СМИ уже появлялись слухи о том, что у модели появится полностью электрическая версия, теперь в компании подтвердили эту информацию официально.

В Volvo рассказали, что «электричка» получит индекс ES90, и поделились первыми тизерами будущей новинки. Изображения позволяют частично разглядеть силуэт в профиль с традиционными наружными зеркалами и утопленными дверными ручками. Хоть и не полностью, но видны и горизонтальные задние фонари, заходящие на крышку багажника.

Ожидается, что Volvo ES90 оснастят теми же лидарами и датчиками, которые ранее были установлены на флагманский кроссовер Volvo EX90. Кстати, сегодня шведская марка презентовала обновлённую версию его модификации с ДВС – XC90.

Пока что официальной информации о «начинке» будущего «электроседана» нет. По предварительным данным, в основу ES90 может лечь та же модульная платформа SPA2 (Scalable Product Architecture 2) совместной разработки Volvo и Geely, на которой базируется «зелёный» кроссовер EX90.

Не исключено, что Volvo ES90 получит те же электромоторы и тяговую батарею, что и флагманский SUV. Напомним, ёмкость аккумулятора равна 111 кВт*ч, из них доступно 107 кВт*ч. Предполагается, что у седана запас хода на одной зарядке составит около 645 км. Вероятно, максимальная скорость, так же как и у кроссовера, будет ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Презентация Volvo ES90 пройдёт в 2025-м, и, скорее всего, на рынок новинка выйдет до конца того же года. Ожидается, что новая «зелёная» модель шведской марки составит конкуренцию BMW i5 и Audi A6 e-tron.

Отметим, Volvo продолжает разрабатывать электромобили, несмотря на то, что ранее компания приняла решение отсрочить отказ от ДВС из-за слабых продаж «зелёных» моделей в США и Китае. При этом основным потребителем «электричек» бренда является Европа: так, на этом рынке за первую половину 2024-го было реализованы 71 406 экземпляров, что на 80% больше, чем в январе-июне прошлого года. Как мы сообщали ранее, главным драйвером роста стал субкомпактный кроссовер Volvo EX30, который весьма резво занял место третьего по популярности нового электромобиля на старосветском рынке, он пропустил вперёд только Tesla Model Y и Model 3.