Эксперт рассказал о плюсах и минусах кросс-купе Renault Arkana

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал, почему стоит обратить внимание на Renault Arkana и раскрыл причину её непопулярности на вторичном рынке при отличных характеристиках, низких пробегах и ценой до 2 млн рублей.

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Эксперт отмечает, что за 1,9 млн рублей можно купить "Аркану" с "детским" пробегом до 50 тысяч км, при этом на стороне кроссовера такие преимущества, как клиренс 205 мм и прочное шасси от "Дастера".

Но у кросс-купе низкая ликвидность:

"Объяснить ее несложно - гидроавтомата нет, двухлитрового атмосферника и дизеля тоже. А версии с вариатором и турбомотором 1.3 (150 л. с.) не вызывают доверия у вторых владельцев", - объясняет эксперт Зиновьев.

По его мнению, у Renault Arkana есть только одна беспроигрышная связка - базовый атмосферник H4M 1.6 (114 л. с.) в паре с МКП. Её ресурс - не менее 250 тысяч км. Но, в общем и целом, поломки до 150 тысяч км у "Арканы" редки, говорит эксперт "ЗР".