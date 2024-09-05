Volvo отказалась от идеи полного перехода на электрокары

Volvo следом за другими автопроизводителям откладывает переход на электрокары. Шведский автопроизводитель заявил, что отказался от стратегии полной электрификации модельного ряда к 2030 году. На то есть две причины: медленное развитие зарядной инфраструктуры и отмена государственных стимулов на некоторых рынках. При этом в Volvo подчеркнули, что остаются «лидером отрасли в области электрификации».

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Согласно скорректированной стратегии, полный переход на электромобили все же произойдет, но не к 2030 году. Такое решение было принято на фоне «меняющихся рыночных условий и требований клиентов». Полная электрификация остается ключевой целью автопроизводителя, как и достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2040 году, но теперь эта цель долгосрочная.

Компания ставит перед собой задачу увеличить долю продаж электромобилей и гибридов к 2030 до 90−100 процентов. Оставшиеся 10 процентов будут приходиться на «мягкие» гибриды. К 2025 году на электрифицированные модели Volvo должны приходиться 50−60 процентов от общего числа продаж.

«Задолго до конца этого десятилетия Volvo Cars будет иметь полную линейку полностью электрических автомобилей, — говорится в официальном заявлении шведской марки. — Это позволит перейти к полной электрификации, как только рыночные условия будут подходящими».

Согласно статистике глобальных продаж, за 2023 год Volvo реализовала 709 тысяч автомобилей, что стало рекордом. Во втором квартале 2024-го доля электрокаров в общем объеме производства марки составляла 26 процентов, гибридов — 48 процентов.

Ранее Mercedes-Benz признал провал плана тотальной электрификации — задержка при переходе на электрокары составит у автопроизводителя как минимум пять лет. В компании отметили, что спрос на «батарейные» автомобили ниже, чем ожидалось, поэтому стоит повременить с отказом от двигателей внутреннего сгорания. К аналогичному выводу пришли Ford, Bentley, Aston Martin и другие.