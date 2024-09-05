Tesla выпустила умную функцию с очень нелепым названием

Спустя почти два года после объявленной даты премьеры она наконец-то состоялась, и компания представила функцию автоматизированной помощи водителю под названием Actually Smart Summon.

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Сокращенно ASS, что дало повод для специфических шуток. Дело в том, что в переводе с английского «ass» означает… ту часть тела, на которой обычно сидит человек.

Smart Summon — функция, которая позволяет автомобилям автономно (без водителя) перемещаться по парковкам. Таким образом, водитель может и ставить, и вызывать машину без собственного участия в её движении, сказав при этом своему автомобилю «Приехать ко мне» или «Направиться к цели».

Новаторская система уже запущена в последнем обновлении программного обеспечения Tesla, наряду с другой похожей функцией под названием Dumb Summon. Эта функция значительно проще — она позволяет владельцам перемещать свой автомобиль вперед или назад только с помощью стандартного управления через приложение Tesla.

Tesla рекомендует владельцам использовать ASS и Dumb Summon только на парковках и подъездных путях, при этом нужно следить за автомобилем и тем, что его окружает.

Ранее стало известно, что у Илона Маска появился очередной повод гордиться Tesla Model Y. Впервые этот автомобиль занял первое место по продажам в мире в 2023 году, опередив Toyota Camry. Лидирующую позицию на мировом рынке продолжает занимать электрический кроссовер Tesla Model Y.