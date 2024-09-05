В гамме Lada появится модель за 3 000 000 рублей

Авто Mail: седан Lada Aura будет стоить около 3 000 000 рублей. Как рассказал изданию источник на автогиганте, в максимальной комплектации новинка будет предлагаться примерно за такую сумму. Финальные прайс-листы должны быть разосланы дилерам примерно через месяц, но собсеседник журналистов уверен, что они будут «внутри» коридора 2,6−3 млн рублей.

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Как уточняет Авто Mail, модель Lada Aura может получить функции вентиляции и массажа кресел. Кроме того, такие машины должны отличаться премиальной акустикой, а также особой отделкой салона из натуральной кожи. Во всяком случае, для топовой версии обещано такое оснащение.

Напомним, что будущий флагман модельного ряда Lada создан на базе обычной «Весты», которой удлинили кузов, благодаря чему пространство на втором ряду будет увеличено на 25 сантиметров. Вдобавок перспективный автомобиль имеет более широкие дверные проёмы сзади.

Под капотом новинки будет размещаться безальтернативная связка и 1,8-литрового двигателя мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссии. Позднее появится исполнение для служб такси: возможно, ему достанется механическая коробка передач.

Между тем, АвтоВАЗ начал выпуск «полнофункциональных» Lada Vesta. Во всех версиях, включая базовые, теперь есть система курсовой устойчивости ESC. Кроме того, автомобиль получил и много других опций.