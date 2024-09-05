Появились первые фотографии нового школьного автобуса от "Соллерс"

Компания "Соллерс" планирует освоить новый сегмент рынка - школьных автобусов и микроавтобусов, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании Зою Каика.

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"Мы считаем, что это очень интересный продукт, который имеет высокую востребованность в России. <…> В России не существует машин, специально разработанных для перевозки детей, со специальными требованиями безопасности, усиленными конструкциями кузова, капотной компоновкой и так далее. То, что является международным стандартом перевозки детей", - сказала она.

Несколькими днями ранее канал "Автобусы и вообще" опубликовал информацию и фото школьном автобусе, который "Соллерс" планирует начать выпускать во Владивостоке.

"Капотник от "Соллерса" - длиной без малого 8 метров, на 29+1 посадочных мест (28 детей, один сопровождающий, водитель). Кузов каркасный, сварен из стальных профилей и прямоугольных труб различного сечения. Он интегрирован в рамное шасси через нижнее основание", - пишет источник, уточняя, что прототипом для российского "баса" послужил китайский Ankai HFF6801KZ5. Исходник доступен с дизелем и 5-ступенчатой МКП.

Накануне "Соллерс" запустил серийное производство флагманского туристического автобуса Sollers SA9 и междугороднего автобуса Sollers SA6.