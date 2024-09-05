Автоэксперт дал советы, как подготовить машину к осени

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров рассказал о том, что подготовку автомобиля к осени лучше всего начинать в августе, когда техцентры не загружены, а значит - могут оперативно провести осмотр и обслуживание.

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По словам специалиста, которого цитирует "Газета.ru", нужно проверить аккумулятор, оценить состояние тормозной системы, шин, системы охлаждения.

Также важно оценить состояние охлаждающей жидкости и при необходимости обновить ее. Осмотреть лакокрасочное покрытие, стеклоочистители. Перед осенне-зимнем сезоне лучше всего "дворники" поменять, если они не очень хорошо работают.

Ранее автоэксперт Валерий Антюфьев рассказал, как мошенники маскируют "убитый" двигатель. Также автомеханик Вадим Стрельбицкий объяснил, как сразу понять, что машина была в аварии.