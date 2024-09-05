Эксперт рассказал, как бензин с низким октаном изнашивает двигатель

Регулярное использование низкооктанового бензина может спровоцировать быстрый износ двигателя и остальных элементов топливной системы автомобиля. Об этом рассказал бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков, передает Pravda.Ru.

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«Если использовать бензин с более низким октановым числом на постоянной основе, это приведет к проблемам в двигателе и топливной системе. Но никто такие эксперименты не проводит — это противопоказано, и последствия могут быть непредсказуемыми», — предупредил эксперт.

При этом он уточнил, что если применять бензин с более низким октановым числом, например, АИ-92 вместо АИ-95, эпизодически, проблем с машиной не возникнет. Моженков также добавил, что последствия от использования низкооктанового топлива будут зависеть от марки автомобилей, потому что у них может быть разное качество мотора.

Директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов до этого сообщил «Газете.Ru», что ни цвет, ни запах не дают представления о качестве автомобильного топлива. По его словам, иногда оттенок бензина говорит о способе его производства.