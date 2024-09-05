В августе россияне купили рекордное за 3,5 года количество машин

Август установил рекорд по продажам новых машин за последние 3,5 года. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что за последний летний месяц в России было продано 148 300 новых легковых машин. Эксперты утверждают, что это наибольший показатель за последние 40 месяцев — почти за 3,5 года.

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До сих пор месяцем с наибольшим числом продаж новых автомобилей был апрель 2021 года, когда было реализовано 171 500 машин. С того времени объёмы продаж не превышали отметку в 150 тысяч единиц.

Наилучшие показатели в августе были у российской LADA (38 600 единиц). В пятёрке также оказались китайские Haval (18 600), Chery (16 500), Geely (14 500), Changan (11 400). Эксперты отмечают, что по итогам августа этим пяти брендам в России принадлежит две трети авторынка новых машин. Остальные марки показали продажи меньше пяти тысяч автомобилей.

Ранее россиянам назвали самые надёжные колёсные диски. По словам автоэксперта Леонида Дёмина, для российских дорог идеальным вариантом будут кованые колёсные диски. Они прочнее литых и более устойчивы к деформациям. К тому же они легче, что влияет на расход топлива и динамические характеристики автомобиля.