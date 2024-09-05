Зарядки для российского электрокара Atom разработают в Перми

Для электрокара Atom создадут фирменные зарядные станции. АО «Кама», которая занимается разработкой российского «батарейного» автомобиля Атом, подписала соглашение о партнерстве с «ППМТС „Пермснабсбыт“» (ПСС), пишет ТАСС. Пермская компания будет напрямую взаимодействовать с создателями Атома, в том числе проводить лабораторные тесты на совместимость зарядных станций с системами электромобиля.

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«Кама» и ПСС также создадут совместную рабочую группу для постоянного обмена данными по планам развития российских электрокаров и зарядной инфраструктуры для них. Будет налажено протокольное взаимодействие ЗС и программных продуктов конструкторов «Камы».

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Раньше в качестве кандидатов на зарядки для «Атома» назывались две модели — Skat Atom Edition Mini и Pandora Wall-e Atom Edition. Первая мощностью семь киловатт предназначена для дома, стоит она 50 тысяч рублей. Вторая на 22,5 киловатта обойдется в 120 тысяч рублей. Она рассчитана на коммерческое использование.

Сам «Атом» анонсировал облачную систему для электрозаправок, а также сервис «Атом Заряд» для владельцев электрокаров и бизнеса. С его помощью можно будет подобрать зарядку из линейки Atom, решить все вопросы, связанные с ее установкой, монтажом и подключением к IT-платформе. «Облако» же позволит водителям искать подключенные ЭЗС, бронировать порты и контролировать процесс зарядки.

Электрокар Atom планируют выпустить на рынок в третьем квартале 2025 года. Он получит электромотор отдачей 204 силы (294 Нм) и батарею емкостью 77 киловатт-часов. На одной зарядке хэтчбек сможет проезжать до 500 километров. Одной из фишек электрокара станут распашные двери: об их разработке и конструкции «Мотор» рассказывал подробно.