АвтоВАЗ решил платить сотрудникам деньги за рождение ребенка

АвтоВАЗ вводит денежные выплаты при рождении детей работников. При появлении первого ребёнка автогигант готов платить 10 000, второго — 20 000, третьего — 30 000 рублей и так далее. За пятого и каждого последующего детей сотрудник компании получит 50 000. Новые правила начнут действовать 1 января 2025 года.

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Кроме того, с 1 сентября многодетным родителям АвтоВАЗ начали выплачивать по 5000 рублей на каждого ребёнка из общеобразовательных учреждений (включая первоклассников) перед Днём знаний. Семьям будет проще подготовить школьников к новому учебному году.

Вдобавок руководство компании приняло решение повысить зарплаты работников на 5%. Глава автогиганта Максим Соколов заявил, что причинами этого решения стали работа коллектива под давлением санкций, а также успешное выполнение производственных планов.

И продолжая тему социальных инициатив. «Урал» будет учить детей токарному и фрезерному делу: автозавод выступил генеральным спонсором нового образовательного пространства.