Стала известна дата начала продаж Haval H5 второго поколения в России

Объявлена дата начала российских продаж нового Haval H5.

© Motor.ru

Они стартуют завтра, 6 сентября, а продавать внедорожник будут через сеть специализированных дилерских центров Haval Pro. Модель предложат с бензиновым либо дизельным двигателем, а также в двух комплектациях: Elite и Premium. Цена — от 3 699 000 рублей.

Марка Haval определилась с датой начала российских продаж внедорожника H5 второго поколения. Как стало известно «Мотору», они стартуют 6 сентября. Новинка появится в дилерской сети Haval Pro и будет стоить от 3 699 000 до 4 299 000 рублей в зависимости от выбранного двигателя и комплектации. Рамник построен на базе пикапа Great Wall Poer KingKong и по размерам сопоставим с американскими внедорожниками класса full size. Передняя подвеска у H5 двухрычажная, сзади — неразрезной мост. Паспортный дорожный просвет — 200 миллиметров.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Гамма двигателей включает бензиновую и дизельную «четверки» объемом 2,0 литра. Бензиновый агрегат выдает 200 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента, дизельный — 150 сил и 400 Нм. Оба сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией part-time с понижающей передачей и самоблокирующимся задним дифференциалом. При этом в Китае есть варианты попроще — с шестиступенчатой «механикой» и задним приводом.

© Haval

© Haval

© Haval

В России у Haval H5 будет две комплектации. Начальная Elite — это две подушки безопасности, однозонный климат-контроль, подогрев всех сидений и лобового стекла, система кругового обзора и базовый круиз. В топовой Premium появляется панорамная крыша, четыре дополнительных эйрбега, электропривод двери багажника, электрический усилитель руля вместо гидравлического и набор ассистирующей электроники. На выбор предложены четыре цвета кузова и два салона — в том числе терракотовый, как на фотографиях.