Volvo обновила XC90: новый дизайн и улучшенные технологии, цены не озвучены

<p>Компания <strong>Volvo </strong>представила долгожданное обновление для своего флагманского внедорожника <strong>XC90</strong>. Обновленная модель получила свежий внешний вид и улучшенный интерьер, включая новый <strong>11,2-дюймовый центральный дисплей</strong> с высоким разрешением, сообщает<a href="https://speedme.ru/posts/id-68606-shvedy-predstavili-dolgozhdannoe-obnovlenie-dlja-svoego-flagmana-o-tsenah-skromno-umolchali" target="_blank" rel="noopener"> SPEEDME.RU. </a></p><p>В гибридной версии XC90 можно проехать более <strong>70 километров </strong>на одном заряде в полностью электрическом режиме, а общий запас хода достигает<strong> более 800 км</strong> благодаря комбинации электрического и бензинового двигателей. Новые технологии включают усовершенствованную подвеску с адаптивными амортизаторами и доступную <strong>пневмоподвеску </strong>для повышения комфорта и управления.</p><p>XC90 также сохраняет статус одного из самых безопасных автомобилей, предлагая передовые системы<strong> активной безопасности</strong>, такие как предупреждение о выезде на встречную полосу и автоматическое торможение. В интерьере обновленного XC90 стоит отметить переработанную приборную панель, новые опции хранения, включая беспроводную зарядку, и<strong> премиальную аудиосистему Bowers & Wilkins. </strong>Новый пользовательский интерфейс улучшает опыт вождения, предлагая контекстные панели и упрощенный доступ к популярным приложениям.</p><p>Цены на новинку пока <strong>не были озвучены.</strong></p>