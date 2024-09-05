В России замечен в продаже новый хот-хэтч Ford Focus ST

В России в продажу поступил новый хот-хэтч Ford Focus ST за ₽4,65 млн.

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Дилер из Владивостока привез в Россию заряженный хетчбэк Ford Focus ST актуального поколения. Под капотом автомобиля 2,3-литровый бензиновый мотор Ecoboost с отдачей 280 л.с. и МКП, привод передний.

До «сотни» хетчбэк разгоняется за 5,7 секунды. В оснащении автомобиля передний дифференциал с электронным управлением и несколько режимов работы управляющей электроники: Normal, Slippery/Wet и Sport. Длина Ford Focus ST равна 4378 мм при колесной базе 2700 мм.

В 2022 году Ford заявил, что производство Focus будет свернуто в 2025 году, так как наибольшей популярностью у покупателей пользуются кроссоверы.