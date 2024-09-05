Audi A5 больше не будет выпускаться с дизельным мотором

Audi сокращает моторную гамму своей модели A5, оставив только один дизельный вариант — 2.0 TDI мощностью 204 л.с. Это решение связано с ужесточением экологических норм Euro 7 и требованиями ЕС по снижению выбросов CO2, сообщает SPEEDME.RU.

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Начиная с 2025 года, новые автомобили должны будут соответствовать крайне низким стандартам выбросов, что ставит под угрозу будущее дизельных двигателей. Новое поколение Audi A5, как седан, так и универсал, теперь предлагается только с дизелем 2.0 TDI, который оснащен современными технологиями, такими как датчик давления в цилиндре и система TwinDosing для очистки выхлопных газов. Этот двигатель обеспечивает крутящий момент в 400 Нм и доступен с передним или полным приводом, а также с автоматической коробкой передач s-tronic.

С учетом новых норм, Audi, как и другие автопроизводители, нацеливается на увеличение продаж полностью электрических моделей, таких как новая A6 e-tron. Цена на новый Audi A5 2.0 TDI в Италии начинается от 56 850 евро за версию с передним приводом и 59 450 евро за полноприводную, тогда как универсал стоит от 59 250 до 61 850 евро в зависимости от привода.