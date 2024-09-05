Changan CS75 Plus нового поколения готов к старту продаж

Кроссовер радикально преобразился как снаружи, так и внутри. Ожидается, что сначала модель предложат с бензиновым турбомотором 1.5. Позже гамму могут расширить.

© Колеса.ру

Дизайн паркетника CS75 Plus нового поколения компания Changan поэтапно рассекретила в мае-июле. В середине августа было объявлено о старте производства, а в конце того же месяца на автосалоне в Чэнду провели публичную премьеру. И вот, Changan приступил к следующей стадии продвижения новинки: модель обзавелась собственной страницей на китайском потребительском сайте марки, где описаны основные особенности SUV. Напомним, сама фирма считает такой кроссовер четвертым поколением, но на деле перед нами – третья генерация, ведь доступный в КНР предыдущий «третий» CS75 Plus – всего лишь рестайлинговая версия.

Паркетник сменил имидж, у него отныне более агрессивный облик. Changan CS75 Plus получил вертикальные блоки фар с интегрированными светодиодными полосками ходовых огней и более узкую безрамочную радиаторную решетку с ярко выраженным V-образным элементом посередине. Задние фонари оформили в виде единой плашки, причем эта полоска состоит из отдельных секций. Наконец, кроссоверу достались выдвижные ручки дверей.

Длина нового Changan CS75 Plus равна 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1695 или 1705 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2800 мм. Габариты предыдущего Плюса для Китая: 4710/1865/1710 мм, расстояние между осями – 2710 мм. Объем багажника нового CS75 Plus составляет 610 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1620 литров.

В салоне – трехэкранное табло (дисплеи диагональю 10,25”, 14,6” и 12,3” соответственно), причем оно не встроено в переднюю панель, а возвышается над ней. Кроссовер также получил двухспицевое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Передние кресла могут иметь подголовники с интегрированными динамиками.

В списке оборудования еще заявлены: панорамный люк в крыше, подогрев, вентиляция и массажер сидений (для переднего пассажирского сиденья вдобавок предусмотрена подставка для ног), камеры кругового обзора, продвинутый автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

По предварительным данным, новый Changan CS75 Plus дебютирует на рынке с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 192 л.с. (310 Нм), которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Позже гамму могут расширить. Прежний Плюс в Китае сегодня предложен с турбодвигателями 1.5 (188 л.с.) и 2.0 (233 л.с.), также клиентам доступен гибрид с установкой iDD на базе 1.5T. На родине кроссовер предыдущего поколения бывает только с передним приводом, для новой пятидверки версия 4WD, вероятно, тоже не предусмотрена.

Как сообщают китайские профильные СМИ, в продажу преобразившийся Changan CS75 Plus поступит через пару недель. В России сегодня присутствует дореформенный «второй» Плюс. При этом в ближайшем будущем до нас доберется рестайлинговый кроссовер. А вот модель нового, третьего поколения в РФ, видимо, появится не ранее следующего года.