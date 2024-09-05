Новым техническим директором Ferrari стал бывший сотрудник Mercedes-AMG

В июле 2024 года стало известно, что Энрико Кардиле покинул Ferrari, оставив пост технического директора по шасси, и в 2025 году начнёт работу в Aston Martin на недавно созданной должности главного технического директора. Освободившееся место в итальянской команде займёт выходец из Mercedes-AMG Лоик Серра, который приступит к работе в Скудерии с 1 октября.

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Лоик в своей новой роли будет подчиняться непосредственно руководителю команды Фреду Вассёру. Таким образом, Серра будет отвечать за следующие отделы: проектирования шасси, возглавляемый Фабио Монтекки; характеристики болида, возглавляемый Марко Адурно; аэродинамики, возглавляемый Диего Тонди; работы на трассе, возглавляемый Маттео Тониналли, и работу с шасси, возглавляемый Диего Йоверно, который также продолжает выполнять обязанности спортивного директора.

Роль технического директора по силовому агрегату по-прежнему возложена на Энрико Гуальтьери, подчиняющегося напрямую Фреду Вассеру.