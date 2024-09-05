В РФ замечен новый Peugeot 207i за 1,75 млн рублей

У одного из дилеров в Ростове-на-Дону появились новые хэтчбеки Peugeot 207i - модернизированные "двести шестые" из Ирана. Цена на авто стартует от 1 750 000 рублей.

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"Автомобиль, который не нуждается в представлении. Хорошо знакомый. Понятный. Надежный. Доступный. Городской пижон. Яркий. Броский. Вечно молодой", - описывает Peugeot 207i дилер, отмечая, что машина сделана из надёжных комплектующих и получила несколько современных опций.

Автомобиль оснащается мотором 1.6 литра мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В списке опций модели за 1 790 000 рублей указаны климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, мультимедиа с поддержкой современных протоколов синхронизации со смартфоном.

Продавец отмечает, что все сборы, в том числе утилизационный, оплачены, авто завезён на юридическое лицо. Доступен заказ без предоплаты, доставку обязуются осуществить в течение 45 дней.

Для сравнения, цена Lada Vesta SW в самой простой комплектации с автоматической трансмиссией (CVT) и мотором мощностью 122 л.с. стоит 1 718 900 рублей, версия с подогревом сидений и мультимедиа EnjoY обойдётся в 1 807 900 рублей. Но при этом на стороне "Весты" современный дизайн и более просторный салон. Иранский "Пыж" может противопоставить очень ресурсный силовой агрегат с классической АКП.

На самом же деле, иранские Peugeot 207i поставляются в Россию довольно активно ещё с середины 2023 года, но сейчас модель стала немного доступнее, хотя всё зависит от выбранной комплектации.