В России стартовали продажи седана Luxeed S7 от Chery и Huawei

Как выяснила "Российская газета", на одном из классифайдов появилось объявление о продаже "живого" электрокара Luxeed S7 - автомобиля, созданного Huawei при участии Chery. Автомобиль в максимальной комплектации продают за 8 млн рублей.

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В основе лежит платформа Chery E0X для дорогих моделей, подвеска - пневматическая, с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади.

Luxeed S7 представлен в максимальном исполнении Max RS - с двухмоторным приводом мощностью 496 л.с., разгоном до 100 км/ч за 3,3 секунды и запасом хода около 630 км.

У S7 безрамочные двери, двухсекционная стеклянная крыша почти со стопроцентной защитой от ультрафиолета, лидар на крыше, 12 ультразвуковых радаров, три миллиметровых радара и 11 камер.