Renault создала стильный электромод из классического купе модели 17

Было уже немало примеров того, как небольшие мастерские способны реставрировать и модифицировать классические автомобили, добиваясь блестящих результатов. Компания Renault решила доказать, что крупный автопроизводитель может сделать то же самое, создав электромод из купе Renault 17 1970-х годов.

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Чтобы перенести дизайн Renault 17 в современный мир, компания работала рука об руку с французским дизайнером Орой Ито. Хотя автомобиль имеет схожие пропорции с оригинальным купе, кузов тут новый. Он идеально сочетает новое со старым, и хотя он был бы подходящим и уникальным дополнением к существующему семейству Renault, к сожалению, он не пойдет в производство.

Кузов купе окрашен в глубокий коричневый цвет Galactic Brown, идеально подходящий для рестомода, основанного на классике 70-х. Исчезли четыре круглые фары оригинала, а на их месте теперь тонкие светодиоды с едва заметным желтым оттенком. Переход на электротягу также позволил Renault отказаться от традиционной передней решетки, заменив ее небольшой плоской панелью.

Нам особенно понравились тонкая рамка лобового стекла и крошечные зеркала заднего вида, вдохновлённые оригинальным Renault 17. Интересно выглядят также колёсные диски и вентиляционные отверстия на задних стойках крыши.

Интерьер — произведение искусства. Двухспицевое рулевое колесо с плоским верхом и плоским низом, отделанное тканью, сразу бросается в глаза. Передняя панель отделана деревом и, как в оригинальном Renault 17, четыре прибора в отдельных колодцах.

Главное отличие в том, что эти цифровые приборы теперь квадратные, и каждый из них оснащен небольшим экраном с красной графикой. Больший экран служит в качестве информационно-развлекательного дисплея.

Ни один рестомод не будет полным без серьезных механических изменений. 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель и передний привод были заменены электродвигателем мощностью 270 л.с., вращающим задние колеса. Автомобиль также построен на легком шасси из углеродного волокна и весит 1400 кг.

Renault планирует представить автомобиль на нескольких мероприятиях в этом году, включая Парижский автосалон в следующем месяце.