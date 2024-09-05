Несовершеннолетние пользователи кикшеринга будут наказаны крупными штрафами. По требованию столичного департамента транспорта операторы кикшеринга ввели высокие штрафы для подростков и тех, кто передал им управление самокатом, нарушая правила пользования сервисом. В дальнейшем увеличение штрафов может коснуться поездок вдвоём.

«МТС Юрент» обновил информацию на сайте — взыскание в размере ста тысяч будет наложено на подростков до 16 лет, которые воспользовались СИМ сервиса, а также на владельцев подписки кикшеринговой компании, которые передали им управление самокатом. В компании отметили, что списывать штрафы с карт, привязанных к аккаунтам, не будут. Будет блокироваться сам аккаунт до погашения суммы штрафа, о которой оператор оповестит уведомлением. Подтверждением нарушений станут фото- и видеоматериалы с московских городских камер видеонаблюдения.

По словам представителя сервиса, данное ужесточение штрафов должно заставить задуматься об опасности родителей, которые передают самокат в управление детям или ездят с ними вдвоем, пишут «Известия».

Эксперт Поздняков рассказал о последствиях езды вдвоем на электросамокате

В сервисе Whoosh сообщили, что уже в ближайшее время повысят штрафы, и добавили, что до сих пор применяли к пользователям, которые передали управление самокатом несовершеннолетнему, постоянную блокировку аккаунта. Кроме того, за поездки вдвоём внутренний штраф сервиса был выше, чем в КоАП, — 5 тысяч рублей против 800.