За год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые иномарки летом 2024 года в России. Спрос на новые иномарки продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 35,3% по сравнению с летом 2023 года, а самой востребованной моделью оказался кроссовер Haval Jolion.

© Колеса.ру

По данным платформы, летом 2024 года лидером по доле в спросе среди новых иномарок стал бренд Haval, занявший долю 11,4%. На втором месте расположился Chery с долей 10,6%, а замыкает тройку лидеров Geely, чья доля составила 9,2% от общего спроса на новые иномарки. Четвертое и пятое места заняли Changan и OMODA, которым удалось получить 9% и 6,2% соответственно.

Все топ-5 брендов продемонстрировали положительную динамику спроса по сравнению с летом 2023 года.

Максимальный рост показал бренд Chery, увеличив свою долю в спросе на 122,6%. На втором месте по динамике Geely: спрос на эту марку вырос на 79,7% год к году. На третьем месте Haval с ростом спроса на 65,6%. OMODA смогла нарастить спрос на 50,1%, а замыкает пятерку Changan с ростом на 39,9%. Общий спрос на новые иномарки вырос на 35,3% по сравнению с летом 2023 года.

Что касается спроса на конкретные модели летом 2024 года, на первом месте оказался Haval Jolion, получивший долю в 5,2%. На втором месте расположилась модель OMODA C5 с долей 4,3%, а на третьем – Chery Tiggo 7 Pro Max с 3,4%. Также в пятерку лидеров вошли Chery Tiggo 4 Pro (3%) и Geely Monjaro (2,6%). Лидером по динамике спроса стал Chery Tiggo 4 Pro: по сравнению с летом 2023 года спрос на эту модель вырос на 185,81%.

В предложении лидирующие позиции занимают те же модели, но в несколько ином порядке. Первое место по доле в предложении занял Chery Tiggo 7 Pro Max с 7,8% от общего числа объявлений. За ним следует OMODA C5 с долей 6%, а замыкает тройку лидеров Haval Jolion с 4,3%.

Примечательно, что автомобили ряда брендов показали снижение средней цены по сравнению с прошлым летом. Например, средняя цена1 Geely снизилась на 14,2% и составила 3 600 000 рублей, в частности, модель Geely подешевела на 5,3% до 4 575 000 рублей. Общее же снижение средней цены1 год к году составило 5,7%.

Топ-10 моделей новых иномарок по доле в спросе, Россия, лето 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена1, руб.HavalJolion5,2%2 499 000OMODAC54,3%2 820 000CheryTiggo 7 Pro Max3,4%2 950 000CheryTiggo 4 Pro3,0%2 415 000GeelyMonjaro2,6%4 575 000SolarisHS2,4%2 135 000GACGS82,0%4 390 000HavalM62,0%2 299 000JAECOOJ71,9%3 520 000ChanganCS55 Plus1,8%2 750 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.