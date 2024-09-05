Chrysler и Dodge выпустят новые кроссоверы в 2026 году

Компании Chrysler и Dodge готовят два новых кроссовера. Dodge выпустит Durango нового поколения или же его преемника: по данным газеты Windsor Star, в его основу ляжет архитектура STLA Large, а собирать новинку будут на заводе Windsor Assembly Plant. Chrysler, в свою очередь, построит новинку на «тележке» STLA Medium. Новый кроссовер составит компанию вэну Pacifica, который сейчас является единственной моделью Chrysler.

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Трехрядный кроссовер от Dodge разделит платформу STLA Large с нынешним Charger. Ожидается, что в его гамму тоже войдут и двигатели внутреннего сгорания, и полностью электрические агрегаты.

Если модели разделят «технику», то новинку предложат с батареей емкостью 100,5 киловатт-часа и установкой мощностью до 637 лошадиных сил (849 Нм крутящего момента). Альтернативой может стать трехлитровая «шестерка» Hurricane. На Charger она развивает до 558 сил.

Нынешний Durango снимут с производства в 2027 году.

На том же заводе в Уинсоре на конвейер встанет двухрядный кроссовер Chrysler. «Средняя» платформа STLA позволяет строить автомобили длиной от 4,3 до 4,9 метра, с аккумулятором емкостью до 98 киловатт-часа и запасом хода до 700 километров. Привод у таких машин может быть передним либо полным, мощность — от 218 до 387 сил.

На днях Stellantis развеял тревогу многих, заверив, что все 14 принадлежащих ему марок останутся в строю — по крайней мере, пока. Это касается и Dodge с Chrysler, которых аналитики назвали претендентами на вылет. При этом всего месяц назад руководство Stellantis заявляло, что больше не может позволить себе содержать бренды, которые не приносят прибыли.