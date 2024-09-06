Появилось первое изображение нового электрического спорткара Alpine. Французская марка, принадлежащая Renault, запланировала на 11 сентября премьеру новой модели — это будет фастбек с электрической силовой установкой, который получил имя A390_β. Известно, что машина дебютирует в статусе концепта, но в будущем превратится в серийную модель. Тройка в индексе указывает на то, что новинка позиционируется на ступень выше хэтчбека A290, а 90 — на то, что это будет автомобиль для дорог общего пользования.

© Motor.ru

На пока единственном тизерном изображении можно рассмотреть стремительный силуэт фастбека: узкие светодиодные линии передней оптики, длинный капот, покатую крышу, шильдик в цветах французского флага на задних стойках и фонарь, над которым имеется выступающий элемент, назначение которого пока неизвестно. А вот ярко выраженных аэродинамических элементов у электромобиля не наблюдается.

11 сентября состоится онлайн-премьера Alpine A390_β, публичный же дебют пройдет 14 октября на автосалоне в Париже. Там же покажут и анонсированный недавно электрический рестомод Renault R17.

Что же касается упомянутого хэтчбека A290, которому отведена ступень ниже грядущего серийного A390_β, то его рассекретили в середине лета. Он унифицирован с Renault 5, появится на рынке в двух вариантах мощности, на 180 либо 220 лошадиных сил, получит перекалиброванную подвеску от Renault 5, агрессивный дизайн экстерьера и салон с кнопочным селектором трансмиссии на центральной консоли. В оснащение войдут 26 электронных систем безопасности, тормоза Brembo и, впервые в истории марки, 615-ваттная аудиосистема Devialet с функцией пространственного звука.

Весной же было объявлено, что Alpine работает над дорожным суперкаром Alpenglow Hy4 с водородным двигателем — серийным вариантом одноименного концепта, представленного на Парижском салоне в 2022 году. Его сертифицируют для дорог общего пользования, однако тираж будет ограничен.