Назван самый подешевевший новый автомобиль в России

«Авто.ру Оценка»: средняя цена нового автомобиля в РФ составила 3,65 млн рублей.

Средняя стоимость новой машины в августе выросла по сравнению с июлем на 2% и составила 3,65 млн рублей. Но она все же оказалась на 6,6% ниже, чем в том же месяце в 2023 году, подсчитали эксперты сервиса «Авто.ру Оценка».

Также специалисты выяснили, что сразу в восьми регионах России средняя цена новой машины снизилась на 5% и более. Больше всего цены упали в Вологодской области (минус 12%, до 2,23 млн рублей). Затем идут Тюменская область (минус 8,4%; 3,14 млн рублей) и Красноярский край (минус 8,4%; 3,04 млн рублей). В 20 регионах в августе новые машины, наоборот, подорожали. Лидером стала Новгородская область.

Относительно июля машины там подорожали в среднем на 33%, до 2,32 млн рублей. Больше всего подешевел в августе кроссовер Hyundai Tucson (минус 4%, средняя цена 3,95 млн рублей). На 4%, или 1,5 млн рублей, уменьшилась средняя цена представительского люксового седана Mercedes-Maybach S-Class (37,59 млн рублей), а в ТОП-5 по размеру снижения цен в августе также вошли Mazda CX-5, Toyota RAV4 и электрокар Zeekr 001. Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.