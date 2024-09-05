В России подешевели подержанные китайские кроссоверы

110KM выяснил, как изменились цены 3-летних китайских кроссоверов. Так, с начала года стоимость Haval Jolion 2021 года выпуска снизились на 10% — с 2,01 до 1,95 млн рублей. У Chery Tiggo 4 падение цены составило 9%: в январе вседорожник стоил 1,78 млн рублей, а в последний месяц лета — 1,62 млн рублей.

Цены трёхлетних вседорожников Changan CS35 Plus также пошли ощутимо вниз, снизившись на 8%. В начале года продавцы хотели за свои машины 1,69, но затем аппетиты выросли до 1,56 млн рублей.

Исключением оказался Geely Monjaro, цена которого повысилась на 18%. В январе 2024 года кроссоверы 2021 года выпуска стоили 2,17, а затем резко подорожали до 2,56 млн рублей, уверяет 110 KM.RU.

Кстати, в России вырос спрос на подержанные автомобили из Поднебесной, притом средняя стоимость китайской машины с пробегом составила почти 2,3 млн рублей.