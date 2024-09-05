В России стартуют продажи кроссовера Кроссовер Wey 07

Концерн Great Wall объявил, что кроссовер Wey 07 выходит на рынок России. Так, стоимость новинки составит 6 799 000 рублей. С 13 сентября 2024 года автомобиль будет доступен для предзаказа, а с 7 октября появится возможность заказать гибрид у дилеров марки.

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Силовая установка Wey 07 представлена связкой 1,5-литрового ДВС и электромотора. Мощность системы достигает 517 л.с. В качестве трансмиссии работает 4-диапазонная гибридная коробка передач DHT. Смешанный запас хода - 1140 км.

Внутри - 3 ряда сидений и 6 мест. Новый Wey 07 оснастили более продвинутым процессором мультимедийной системы и сенсором LiDAR. В салоне установили 23 динамика.

В компании отдельно отмечают, что автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации, полностью русифицирован и оснащен зимним пакетом. Так, гибрид оборудован подогревом лобового стекла и зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса, всех рядов сидений, получил антикоррозийную обработку кузова и бачок омывателя увеличенного объема.

Ранее сообщалось, что минивэн Wey 80 также появится в России. ОТТС на модель будет получено в октябре 2024 года, а продажи стартуют в ноябре. При этом модель представят сразу в двух вариантах: стандартном и удлинённом.

Сейчас Great Wall предлагает в нашей стране Wey 05. Его стоимость - 6 499 000 рублей.